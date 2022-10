Carabiniere libero dal servizio sorprende e arresta un ladro. Altro fermo per resistenza

Due arresti da parte dei carabinieri della compagnia di Cassino, per furto e per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Un uomo di 47 anni è stato fermato a Cassino per tentato furto aggravato ai danni di un'attività commerciale del centro cittadino. L’uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato da un carabiniere libero dal servizio intento a scassinare la porta di un negozio. Il militare lo ha bloccato traendolo in arresto e nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di strumenti idonei allo scasso.

Dopo il processo per direttissima l'arresto è stato convalidato e l'uomo posto ai domiciliari.

I militari della stazione di Vallerotonda, invece, hanno tratto in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 58 anni che nel corso di un controllo alla guida di una autovettura, in evidente stato di ebrezza, ha rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti, ha inveito contro i carabinieri e ha colpito uno di loro con lo sportello. Associato alle camere di sicurezza, l'arresto è stato convalidato e la patente di guida ritirata.