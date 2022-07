Campoloniano nord, avviati i lavori per l’asfalto

RIETI - Il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e l’assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli hanno effettuato questa mattina un sopralluogo in concomitanza con l’avvio dei lavori di ripavimentazione della zona nord di Campoloniano. L’intervento è regolarmente iniziato da via Marconicchio e proseguirà in settimana con il completamento della stessa e, a seguire, con via De Santis e via Nobili.

«Con questi lavori concludiamo il progetto avviato dall’assessore ai lavori pubblici della precedente amministrazione, Antonio Emili, che vede l’investimento di 375mila euro sulle strade – dichiarano il Sindaco Daniele Sinibaldi, l’assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli e l’assessore alla manutenzione Fabio Nobili – Siamo consapevoli che c’è molto da fare in tema di ripavimentazione e messa in sicurezza delle strade del capoluogo ma ci impegneremo a trovare tutte le risorse possibili per intervenire continuativamente anche su questo aspetto della vita quotidiana dei reatini».