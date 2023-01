Poggio Mirteto torna al successo: Bf Sport battuta 2-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Torna alla vittoria Poggio Mirteto, reduce da cinque partite senza trovare i tre punti. Nella quattordicesima giornata del girone B di Promozione i ragazzi di mister Domenici battono 2-1 la Bf Sport.

Le reti di Castillo e Del Vecchio portano i mirtensi al sesto posto a quota 21, non basta invece la bella rete di Casciani nel finale ai reatini che restano al penultimo posto con 12 punti.

Il primo tempo

Buona la partenza degli ospiti che già dopo 3 minuti vanno al tiro con Mostarda ma il suo destro viene respinto sopra la traversa da Sechi. Al 12’ ancora pericolosi i reatini: discesa dalla destra di Battisti che mette in mezzo il pallone sul quale arriva la Colantoni a concludere ma il suo tiro centrale è facile preda di Sechi. Al 20’ insiste Bf con Mostrarda che imbuca per Di Marco il quale conclude di sinistro trovando ancora una volta la respinta in uscita di Sechi. Poggio Mirteto riesce a reagire al 25’ creando un paio di occasioni nel giro di pochi secondi: prima colpo di testa di Avenali bloccato dall’estremo difensore ospite Brunetti, poi conclusione dal limite di Del Vecchio che termina alta non di molto. Al 28’ arriva il vantaggio mirtense: dalla sinistra Ciaccio pennella un cross perfetto per la testa di Castillo che di testa gira molto bene e piazza il pallone alla destra di Brunetti per l’1-0. Sul finale di primo tempo dialogano molto bene Del Vecchio e Castillo con quest’ultimo che prova di sinistro a piazzare il pallone ma trova il buon intervento di Brunetti in uscita.

La ripresa

I padroni di casa trovano in avvio di secondo tempo la seconda rete: al 52’ cross dalla destra ancora di Ciaccio, in vesti di assist-man, per l’intervento vincente sul secondo palo di Del Vecchio che porta i suoi avanti 2-0. Passano tre minuti e Del Vecchio servito da Paoloni prova a piazzare ma la sua conclusione di destro si spegne alta sopra la traversa. Bf Sport prova a rendersi pericolosa appoggiandosi spesso sul neo entrato Ouattara che al 75’ conquista la punizione sulla quale i reatini accorciano: Cianetti tocca la palla liberando Casciani per il tiro e il capitano degli ospiti accorcia le distanze con una splendida rete. A cinque minuti dalla fine Poggio Mirteto prova a sorprendere Bf in contropiede con Luciani che tenta il tiro da fuori area impegnando Brunetti a distendersi per la parata in angolo. All’88’ sponda di Ouattara che libera Cardini per la conclusione che però finisce sul fondo. Francesco Battisti protesta con il guardalinee chiedendo una deviazione: l’assistente dell’arbitro richiama il direttore di gara il quale estrae il cartellino rosso nei confronti del calciatore ospite.

Le dichiarazioni post partita

Antonio Domenici, allenatore Asd Poggio Mirteto: «Tre punti importantissimi, siamo finalmente tornati alla vittoria e questo fa bene al morale. Avevo detto ai ragazzi di stare attenti nei primi minuti perché vista la nostra struttura fisica facciamo spesso fatica a carburare. Poi abbiamo messo la gara sui binari giusti con le due reti. Nel finale abbiamo rischiato un po’ ma l’avevo messo in preventivo. Siamo un gruppo molto numeroso ma sempre compatto. Voglio fare i complimenti alla Bf Sport, si sono mossi molto bene in campo, si vede la mano di un ottimo tecnico come Battisti».

Raffaele Battisti, allenatore Bf Sport: «Siamo partiti bene creando qualche occasione già nelle prime battute del match. La loro rete, concessa per una nostra disattenzione, ci ha tagliato le gambe, non siamo riusciti a reagire come avremmo dovuto. Nel finale ho visto l’atteggiamento giusto, i ragazzi hanno provato a recuperare tenendo la partita in vita fino alla fine. Adesso pensiamo a riprogrammare la settimana di lavoro in vista del prossimo match. Proveremo con tutte le nostre forze a conquistare punti importanti in chiave salvezza».

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio: Sechi, Salustri, Bonifazi, Miconi (69’ Luciani), Calabresi, Mamarang, Paoloni (82’ Fiori), Avenali (65’ Galletti), Del Vecchio (90’ Masci), Ciaccio, Castillo (55’ Thau). A disp. Murante, Surber, Ceccarelli, Varriale. All. Domenici

Bf Sport: Brunetti, Floridi (55’ Cardini), Mostarda (55’ Grillo), Cianetti, Brucchetti, Casciani, Battisti Fr., Battisti F. (65’ Grassi), Antonacci (58’ Ouattara), Colantoni, Di Marco. A disp. Castrucci, Tommassetti, Sestili, Picchi. All. Battisti

Arbitro: Simone Caniglia di Roma 1

Reti: 28’ Castillo, 52’ Del Vecchio (P), 75’ Casciani (B)

Note: espulso all’88’ Francesco Battisti (B) per proteste Ammoniti: Galletti (P), Cardini (B). Angoli: 6-4. Spettatori 100 circa