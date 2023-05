Derby Bf Sport-Valle del Peschiera per restare in Promozione. Cardinali e Latini: «Sia una bella giornata di sport»

RIETI - Una giornata entusiasmante ma allo stesso tempo amara, è quella che aspetta due compagini reatine impegnate nella sfida playout: Bf Sport e Valle del Peschiera si giocano la permanenza in Promozione. Una delle due reatine retrocederà in Prima categoria dopo i 90’. Domani alle 15 al Gudini il verdetto definitivo che chiuderà una stagione complicata per le due realtà. Arbitra Marco Burattini di Roma 1, che ha diretto 12 gare in Eccellenza durante questa stagione.

La Bf Sport arriva alla gara dopo un periodo complicato chiuso con l’addio di mister Raffaele Battisti e il suo staff. Il Valle del Peschiera da un buon momento aperto con l’arrivo di mister Lorenzo Pezzotti.

Il presidente della Bf Sport Andrea Cardinali

«Domani sarà una partita difficilissima. Il Valle del Peschiera con l’arrivo di Mister Lorenzo Pezzotti è cresciuta molto e i risultati lo hanno dimostrato. Mi immagino una partita maschia ma spero non si ripeta ciò che è accaduto nella gara di ritorno in campionato.

Vorrei sia una bella giornata di sport fra due realtà del territorio. Noi vogliamo vincere, i ragazzi sono carichi. Si sono allenati bene durante la settimana, spero lo dimostrino in campo».

Il presidente del Valle del Peschiera Andrea Latini

«Domani sarà “la partita”. Abbiamo preso sul serio questa giornata organizzando un mini ritiro ai ragazzi che si sono allenati tutta la settimana al Green Park La Foresta e per questo ringrazio Federico Dionisi e tutto il suo staff per la disponibilità. Era importante allenarsi su un campo molto simile al Gudini. I ragazzi stanno bene, conoscono l’importanza della partita e so che daranno il massimo. Spero esca fuori una bella giornata di sport e farò in modo che non si verifichi ciò a cui abbiamo assistito nella gara di ritorno. Comunque vada vogliamo costruire basi solide per un futuro a partire da mister Lorenzo Pezzotti, già confermato per la prossima stagione».