Playout Promozione, Valle del Peschiera infila il poker, Bf Sport retrocede in Prima: 4-1. Foto

RIETI - Dramma Bf Sport, fa festa Valle del Peschiera: 4-1. La tripletta di Ousmane decide lo spareggio playout di Promozione, che condanna la Bf Sport alla retrocessione in Prima categoria e decreta la salvezza del Valle del Peschiera, alla sua prima stagione in Promozione. Inutile la rete finale di Mostarda, per i padroni di casa, subito "annullata" dal sigillo (meritato) di capitan Di Lorenzo.

Una partita giocata dinanzi a non meno di seicento spettatori, tra due formazioni reatino che il destino ha voluto una di fronte all'altra per un epilogo che, inevitabilmente, poteva sorridere solo a una.

In campo una partita corretta, nonostante le scintille di qualche settimana fa, che la Valle del Peschiera ha vinto con merito grazie a un'organizzazione di gioco migliore, un centrocampo comandato a dovere da Leonardo Severoni (migliore in campo tra tutti) e un attacco spietato, ispirato dagli spunti di Jacopo Di Lorenzo e rifinito dalla tripletta di Mounirly Ousmane che la sblocca proprio allo scadere del primo tempo e la chiude a inizio ripresa con un uno-due micidiale.

Alla Bf Sport va comunque l'onore delle armi e la consapevolezza che con ogni probabilità si è chiuso un ciclo importante, che necessita assolutamente di una rifondazione sia tecnica, che societaria, magari ripartendo proprio dalla Prima.



A fine gara la festa degli oltre trecento tifosi giunti da Santa Rufina, Grotti e Cittaducale con in testa il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli e il presidente della Valle del Peschiera Andrea Latini, una sinergia che in poco più di dieci mesi ha prodotto effetti determinanti per il giovane club reatino.