Una partita tutti insieme appassionatamente per ricordare Benito Allegri. Foto

RIETI - Una partita tutti insieme appassionatamente. Come del resto ogni domenica. Ma questa volta per i calciatori reatini dell''Asd “Nuovo manicomio” – come si sono goliardicamente ribattezzati nel gruppo whatsapp - è stata una domenica speciale.

Come sempre, giovani e meno giovani animati dalla grande passione per il calcio, si sono dati appuntamento nel rettangolo verde dell’ex ospedale psichiatrico - con tanto di arbitro (Leonardo Marchione) - per ricordare il caro Benito Allegri, veterano del campo da calcio del manicomio e storico collaboratore scolastico presso l’Istituto professionale “Vanoni”, scomparso lo scorso 8 marzo, all'età di 89 anni.

Oggi fischio d’inizio alle 9.30 e in campo c’erano i “Red boys” capitanati dall’inossidabile Enzo Antonacci e i “Black mamba” di mister Roberto Grillo, tutti con la “B” di Benito stampata sulla maglia vicino al disegno di un cuore.

Non c’era certo il pubblico delle grandi occasioni ma, a bordo campo, tutti i familiari di Benito (il genero Vincenzo in campo tra i Red boys) ai quali è stata consegnata una targa in memoria di Benito Allegri, l’amico di sempre, per decenni una storica presenza la domenica mattina, sotto il sole come nella pioggia o con la neve, ai tempi in cui i calzerotti erano pesanti calzini da caccia tenuti su da un laccio di scarpe annodato. Goliardico e strategico rifinitore Benito è sceso in campo fino all’età di ben 83 anni. Non certo con l'agilità e lo scatto dei tempi migliori ma sempre prezioso per la squadra.

Per la cronaca il pro-memorial (in corso l'organizzazione del memorial vero e proprio a un anno dalla scomparsa) è stato vinto dai Black mamba per 6 a 5. Tra i migliori in campo Fernando Mazzilli mentre il goal più spettacolare è stato quello siglato da Stefano Lucci. Un solo ammonito (Lucio Giachin) mentre in evidenza Manuel Festuccia e Faustino per i Black mamba, mentre tra le fila dei rossi bene Bellucci e capitan Antonacci che ha sofferto un po’ sulla distanza il ritorno sulle alte sfere di mister Grillo.