Andrea Cardinali e Matteo Zepponi entrano a far parte dell'Amatrice

RIETI - Novità in casa Amatrice: entrano a far parte del club rossoblu Andrea Cardinali e Matteo Zepponi. I due sono volti noti ormai nel calcio dilettantistico reatino.

Dopo l’esperienza maturata alla guida della Bf Sport per cinque anni, è arrivata l’opportunità di entrare a far parte di una società importante come l’Amatrice guidata dal presidente Tito Capriccioli.

Andrea e Matteo saranno soci del club rossoblù ma la loro figura sarà delineata nel prossimi giorni quando si attende proprio un comunicato dell’Amatrice. Tante le novità in serbo per l’Amatrice che promossa in Eccellenza vuole mantenere sicuramente la categoria. In settimana verranno delineati i dettagli per la guida tecnica: ci sono le volontà su entrambi i fronti per la conferma di Vincenzino Angelone che ha portato i rossoblù nella prima categoria regionale. Confermato anche Mario Monaco, Andrea Pezzotti e Nicola di Francia.