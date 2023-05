Bf Sport ko 4-0 disputerà i playout contro Valle del Peschiera. Zepponi: «Pronti a giocarci la salvezza»

RIETI - La Bf Sport va ko in casa del Sant’Angelo Romano: termina 4-0. La situazione in classifica non cambia ma vista la sconfitta del Valle del Peschiera in casa dello Sporting Montesacro, un’ipotetica vittoria dei gialloneri poteva valere la salvezza diretta. Così non è stato. La Bf Sport è ufficialmente dentro i playout e domenica 14 maggio al Gudini lo spareggio nel derby contro il Valle del Peschiera: chi perde retrocede in Prima categoria, chi vince rimane in Promozione. Match attesissimo sperando di assistere in campo e fuori a uno spettacolo diverso da quello offerto nella gara di ritorno in campionato quando scoppiò una parapiglia in campo e volarono parole grosse sugli spalti.

La gara

La Bf Sport tiene il campo della seconda della classe per mezz’ora dove prova anche a cercare il gol del vantaggio con le occasioni arrivate sui piedi di Grassi e Colantoni. Al 32’ su un batti e ribatti in area arriva il gol del Sant’Angelo Romano. Il primo tempo si chiude 1-0 per i padroni di casa.

Intorno al 15’ della ripresa i padroni di casa approfittano di un errore difensivo nella difesa reatina e raddoppiano. Il vice presidente Matteo Zepponi, in panchina come tecnico, visti i risultati sugli altri campi decide di non rischiare i ragazzi squalificati per giocarsi bene il play out e fa esordire i giovani che hanno trovato meno spazio. Il Sant’Angelo continua a spingere e arrivano le restanti due reti.

Le dichiarazioni del vice presidente Matteo Zepponi

«I ragazzi ci sono, li ho visti in partita per tutto il primo tempo. Poi, visti anche gli altri risultati non ho voluto rischiare i ragazzi diffidati e ho fatto una girandola di cambi facendo esordire anche i giovani che hanno trovato meno spazio. Non era questa la partita che dovevamo vincere. Ora testa allo scontro domenica prossima, noi siamo prontissimi».