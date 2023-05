Bf Sport resta senza allenatore: Raffaele Battisti e il suo staff lasciano di comune accordo col club

RIETI- La Bf Sport è senza un tecnico per l’ultima gara stagionale e per gli eventuali play out. Nelle ultime gare stagionali siederà in panchina il vice presidente Matteo Zepponi.

Di comune accordo, arrivato nella giornata di mercoledì, le strade fra mister Raffaele Battisti e la società, a nome di Matteo Zepponi e Andrea Cardinali, si sono interrotte. Insieme a Raffaele Battisti lasciano il club anche il tecnico in seconda Toni Tempesta e il preparatore dei portieri Gianni Bianchetti.

Il club, come dichiarato a Il Messaggero, «ringrazia il lavoro svolto da Raffaele e dal suo staff e augura a loro un futuro ricco di soddisfazioni sportive e personali».