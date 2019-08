UNDER 17 REGIONALE – GIRONE B

UNDER 16 REGIONALE – GIRONE B

UNDER 15 REGIONALE – GIRONE B

RIETI – Resi noti i gironi dei campionati regionali giovanili (categorie dall’U17 all’U14) per la stagione calcistica 2019/2020. Raggruppamento B con squadre romane per U17, U16, U15 del Cantalice, club pronto a ben figurare dopo i grandi successi ottenuti dai suoi ragazzi lo scorso anno.Per i cantaliciani si prevede un’annata interessante e allo stesso tempo non semplice, come conferma anche il direttore generale della società reatina, Eusebio Dionisi: «Tutte e tre le formazioni del nostro settore giovanile affronteranno ottime squadre e dunque non ci aspetta un’avventura facile. Tuttavia, lavorando con impegno e dedizione, cercheremo di farci rispettare e di dimostrare le nostre qualità. L’esperienza nei campionati regionali sarà fondamentale per la crescita dei ragazzi».Acquacetosa Centro CalcioAlmas RomaAthletic Soccer AcademyAtletico VescovioBoreale Don OrioneCantaliceCircolo Canottieri RomaEretum MonterotondoFiano RomanoGrifone GialloverdeLa RusticaPro Roma CalcioSansaSpes ArtiglioSporting Tanas CalcioVis SubiacoAchillea 2002Acquacetosa Centro CalcioAlmas RomaAthletic Soccer AcademyAtletico Torrenova 1986Atletico VescovioBoreale Don OrioneCantaliceEretum MonterotondoFiano RomanoGrifone GialloverdeLa RusticaPro Roma CalcioPol TirrenoTor SapienzaVillalbaAthletic Soccer AcademyAtletico VescovioBoreale Don OrioneCantaliceCertosaCesanoCircolo Canottieri RomaEretum MonterotondoFiano RomanoFutbolclubGrifo AcademyLibertas CentocelleReal Monterotondo ScaloSpes ArtiglioTor SapienzaVillalba