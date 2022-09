Finale Cds Allievi, in 800 al Guidobaldi: la Studentesca Milardi a caccia del terzo scudetto di fila, c'è Furlani

RIETI - Sabato 24 settembre e domenica 25 è in programma allo stadio Raul Guidobaldi la Finale nazionale dei Campionati di società.

La manifestazione coinvolgerà le migliori 12 società al maschile e le due al femminile che si contenderanno lo scudetto Under18.

L’Atletica Studentesca parteciperà con entrambe le squadre e vedrà in campo gli Allievi che nel corso della stagione sono stati protagonisti in Italia e in Europa a cominciare dal fenomeno Mattia Furlani che chiuderà il suo fantastico 2022 nello stadio di casa.

Gli Allievi rossoblù sono i Campioni uscenti (Modena 2020 e Brescia 2021), mentre le Allieve sono seste dopo la fase di qualificazione.

L’inizio delle gare sabato è previsto per le 14,45 (alle 19 l’ultima gara), mentre domenica si parte alle 8,45 per chiudere con le premiazioni alle ore 13.

Le squadre presenti a Rieti. Uomini: Fiamme Gialle Simoni, Studentesca Milardi, Atl. Vicentina, Cus Pro Patria, Atl. Futura Roma, Atl. Bergamo 59, Nissolino Intesatletica, Cus Parma, Atl. Gavirate, Siracusatletica, Toscana Atl., Trevisatletica.

Donne: Bracco Atl., Cus Parma, Acsi Italia ,Fiamme Gialle Simoni ,Atl. Vicentina, Studentesca Milardi, Atl. Varese ,Atl. Bergamo 59 ,Trevisatletica, Team A-Lombardia ,Elite Giovani Atl., Fratellanza Modena.

Quello di sabato e domenica è il terzo appuntamento tricolore organizzato dalla Studentesca nel solo 2022 e coinvolgerà circa 800 persone tra atleti, tecnici e dirigenti