Reunion tra commilitoni dopo 52 anni, è festa alla caserma Santa Barbara

Sarà una giornata piena di emozioni quella di sabato 21 maggio per gli ex Allievi che hanno frequentato il 26° e 28° corso ACS nel 1970 . Dopo 52 anni, infatti, si riuniranno a Sabaudia all’ombra del Tricolore che campeggia al centro della Caserma Santa Barbara , oggi sede del 17° Reggimento Artiglieria Contraerei, guidata dal Generale Fabrizio Argiolas .

Grazie alla determinazione dell’allievo Salvatore Battaglia è stato possibile ritrovare i commilitoni di un tempo, riscoprendo e rinsaldando antiche amicizie, guidati fino a qualche mese fa dal Generale Gianfranco Trozzi. In sinergia con il Comando della Caserma, gli Allievi si ritroveranno per il saluto alla Bandiera, alla presenza del Comandante Argiolas. A seguire, nel Piazzale del Solstizio, sarà deposta una Corona al Monumento dei Caduti per ricordare Gianfranco Trozzi e gli ex Allievi deceduti. Gli squilli del trombettiere e il Silenzio Fuori Ordinanza troveranno gli Allievi sull'attenti al comando del Generale Pietro Magro, al tempo responsabile del 28° e vice del 26° Corso. Una foto di gruppo alla fine per suggellare il magico momento che resterà scolpito nella memoria dei partecipanti, che potranno rinnovare il rispetto e l'amicizia consolidati nel tempo.