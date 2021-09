Studentesca Milardi campione d'Italia Allievi. Furlani super nell'alto: 2,17

Domenica 26 Settembre 2021, 14:36

RIETI - Campioni d'Italia per il secondo anno consecutivo. La Studentesca Milardi fa il bis e porta a casa un tricolore annunciato ai Campionati di Società Allievi che si sono svolti a Brescia. A trionfare è stata la squadra maschile, che porta a casa il settimo scudetto della categoria, mentre le donne hanno chiuso al settimo posto.

«Una grande soddisfazione: ci speravamo, sapevamo di essere forti e tutti sono andati a medaglia» commenta a caldo Alberto Milardi, direttore tecnico della Studentesca. E' il secondo scudetto in tre settimane per la Studentesca, dopo il titolo under 23 conquistato a Bergamo.

Tra perle di questi campionati, la vittoria di Mattia Furlani che si conferma leader nel salto in alto migliorando il suo personale con 2,17.