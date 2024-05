Hack For University, ecco i vincitori. Esporranno alla Camera

RIETI - Sabato 4 maggio, all'Auditorium Santa Scolastica di Rieti, si è tenuta la cerimonia di premiazione dell'Hack For University. L'evento - organizzato congiuntamente dalla Provincia di Rieti, dal Comitato InterAteneo Polo di Rieti e con il patrocinio della Città di Rieti - ha rappresentato un momento significativo per la comunità studentesca e per la città nel suo complesso.

L'Hack For University ha offerto agli studenti un'opportunità unica di mettere in mostra le proprie capacità creative e innovative. Durante le tre giornate di Hackathon, le squadre hanno lavorato incessantemente, collaborando per sviluppare soluzioni originali e intelligenti per le sfide reali che affronta la nostra comunità.

Tra le numerose squadre partecipanti, due hanno brillato per la loro eccellenza e creatività, vincendo ex aequo i premi più prestigiosi. Il Team n. 3, composto da Giuseppe Tripodina, Silvia D’Eramo, Karen Ellias, Edoardo Spadoni e Chiara Ciatti e il Team n. 4, formato da Alessandro Roberto Omam, Clarissa Cacco, Gabriele Gizzi, Nicholas Rossi, Gaia Di Giannicola e Ludovica Fedeli. Le due squadre hanno conquistato il riconoscimento più ambito, guadagnandosi la possibilità di esporre i propri progetti alla Camera dei Deputati.

Entrambi i progetti vincitori, sviluppati sul tema "Rieti città Universitaria", hanno presentato innovativi siti web che offrono soluzioni intelligenti e creative per le esigenze della nostra comunità locale.

Durante la cerimonia di premiazione, i ragazzi hanno presentato i loro progetti davanti a tutti gli ospiti dell'evento, con il giornalista Paolo di Lorenzo che ha moderato e presentato l'evento e al quale l’organizzazione esprime gratitudine per la collaborazione.

Inoltre, l'Assessore a Scuola, Università e Cultura del Comune di Rieti, Letizia Rosati, ha preso parte all'evento, sottolineando l'importanza dell'innovazione e dell'educazione per il futuro della nostra comunità.

Il Presidente della Provincia, Roberta Cuneo, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: «L'Hack For University ha dimostrato il potenziale straordinario degli studenti e il loro impatto positivo sul futuro di Rieti. Sono estremamente orgogliosa del loro impegno e della loro dedizione».

Il Presidente del Comitato Inter Ateneo Polo di Rieti, Michael Giovannetti, ha aggiunto: «Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti gli studenti degli istituti che hanno partecipato, per il loro straordinario impegno e il loro contributo al successo dell'evento».

L'Hack For University ha confermato il valore dell'innovazione e della collaborazione nel promuovere lo sviluppo e il progresso della nostra comunità.