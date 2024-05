Prima: Valle del Salto e Cittaducale chiudono in bellezza, Alba Cittareale aspetta la Brictense nel playout. Risultati e marcatori

RIETI - Termina il campionato di Prima categoria. Nella giornata di ieri emessi gli ultimi verdetti nel girone B. Festeggia il Jfc Civita Castellana che batte 6-0 Poggio San Lorenzo e si laurea campione da imbattuto. Il Palombara di mister Davide Colantoni resta secondo a tre punti di distanza dalla vetta dopo il successo contro la Castelnuovese. Seconda retrocessione in due anni per Passo Corese: fatale la sconfitta contro Valle del Salto e la vittoria in contemporanea della Brictense contro Ginestra. Valle del Salto che chiude il campionato con un 3-1 al Di Tommaso: la squadra di mister Senneca è la miglior squadra reatina nel campionato. L’Alba Cittareale cade contro Cittaducale e aspetta la Brictense ai play-out. Il Real Gavignano Ponzano perde in casa nell’anticipo contro Castel Madama.

Risultati e marcatori (XXX giornata)

Real Gavignano Ponzano – Castel Madama 1-4

Nocelli

Alba Cittareale – Cittaducale 0-2

Fiocco, Papò

Brictense – Ginestra 3-1

Tosoni

Passo Corese – Valle del Salto 1-3

Alessandroni (P), Anselmi M., Creazzo, Anselmi A. (V)

Casperia – Guidonia 1-2

Williams

Civita Castellana – Poggio San Lorenzo 6-0

Palombara - Castelnuovese 3-2

Antinelli, Cann, Cann

Castrum Monterotondo – Città di Fiano 4-2

Classifica finale girone B

Civita Castellana 80

Palombara 77

Castrum Monterotondo 62

Guidonia 52

Castenuovese 50

Valle del Salto 49

Casperia 46

Cittaducale 45

Castel Madama 40

Poggio San Lorenzo 37

Città di Fiano 35

Real Gavignano Ponzano 27

Ginestra 26

Alba Cittareale 19

Brictense 17

Passo Corese 14