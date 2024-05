RIETI - Fuga di gas al Nucleo industriale di Rieti- Cittaducale.

In via della Chimica, durante alcuni lavori, è stato per errore rotta una conduttura del gas. Sul posto, vigili del fuoco e tecnici del gas. Nei dintorni, si è diffuso l'odore del gas, ma tutta l'area è stata messa in sicurezza. Strada chiusa, ma nessuna conseguenza per le persone.