Seconda: Montopoli festeggia la Prima, ipotesi ripescaggio per lo Sporting Corvaro. Risultati e marcatori ultima giornata

RIETI - Si è chiusa la stagione 2023-24 di Seconda categoria. L’ultima giornata ha incoronato Montopoli vincitore del Girone C: i montopolesi festeggiano davanti ai loro tifosi grazie al successo per 2-0 contro il Velinia. Niente da fare per lo Sporting Corvaro che, senza il capocannoniere Di Gaetano (20 gol) non va oltre il 2-2 contro Alto Lazio e valuta la possibilità di presentare domanda per il ripescaggio. Il Santa Susanna pareggia 2-2 sul campo della Gens Cantalupo, già retrocessa, e chiude al terzo posto. Le matricole Borgorose e Poggio Bustone chiudono appaiate al quarto posto dopo i pareggi dell’ultima giornata, rispettivamente contro Torri in Sabina e Atletico Cantalice. La Torpedo Rieti saluta la categoria con una sconfitta contro Monte San Giovanni (1-4). Nel girone D, sconfitta indolore per Forano sul campo del Liberi Nantes: la squadra di mister Stefano Munzi chiude al terzo posto nel girone D dietro solamente a Bravetta e Sempione. Fabio Giuliani capocannoniere del girone con 22 reti.

Risultati e marcatori (XXVI giornata)

Girone C

Montopoli – Velinia 2-0

Capasso, Salustri

Sporting Corvaro – Alto Lazio 2-2

Franchi, Bertoldi M. (S), Del Beati, Munega (A)

Gens Cantalupo – Santa Susanna 2-2

Corinaldesi F., Rinalduzzi (GC), Serva, D’Ambrosio (S)

Atletico Cantalice – Poggio Bustone 2-2

Beccarini, Patacchiola M. (AC), Agostini, Mostarda (P)

Torpedo Rieti – Monte San Giovanni 1-4

Volpi (T), Tommasi, Tommasi, Mei, Galassetti (M)

Torri in Sabina – Borgorose 1-1

Borriello (T), Di Giuseppe (B)

Riposa: Piazza Tevere

Girone D

Liberi Nantes – Forano 4-1

Giuliani

Classifica finale girone C

Montopoli 57

Sporting Corvaro 54

Santa Susanna 50

Borgorose 46

Poggio Bustone 46

Piazza Tevere 43

Torri in Sabina 32

Alto Lazio 29

Monte San Giovanni 29

Atletico Cantalice 25

Velinia 18

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 4