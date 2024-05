Cristian Bianchetti campione europeo di Ultracycling

RIETI - Si è disputata a Silvi il 4 maggio l'undicesima edizione della Race Across Italy, una gara di ultraciclismo di 760km con 11.000 metri di dislivello, valevole nel 2024 come campionato europeo Wuca.



Ad avere la meglio nella categoria con ammiraglia al seguito è stato il reatino Cristian Bianchetti che conclude il percorso pedalando per 28 ore e 29 minuti. Gara difficilissima quest'anno, con partenza alle 22, subito ad affrontare la prima notte e temperature in quota vicine a zero gradi. Partenza dalla costa adriatica passando per le colline abruzzesi, dritti verso Passo delle Capannelle, L'Aquila, Ovindoli, Celano, Pescasseroli, Cassino fino a toccare i Tirreno a Minturno. Da qui dietr front verso Campitello Matese, Isernia, Ovindoli, Ortona per salire a Passo Lanciano durante la seconda notte dopo 600 km e la fatica che inizia a farsi sentire per la gara sempre tirata. Di nuovo verso Pescara e le colline abruzzesi per arrivare di nuovo a Silvi paese. Gara tirata fin da subito con i migliori specialisti europei venuti da 20 paesi. La gara assoluta viene vinta da Christoph Strasser, top player mondiale in modalità senza supporto.



Bianchetti corre con il Team Di Gioia di Terni e ha avuto in ammiraglia al seguito lo stesso presidente Maurizio di Gioia, il corridore Nicolò Pencedano di Gubbio ed il Grande ed inimitabile "Sgreppo".

La crew ha vinto anche il premio fair play in memoria di Pawel Talaga (ultracycler deceduto durante un'edizione della Rai) per essersi distinta aiutando altri corridori in difficoltà durante lo svolgimento della gara. Una giornata indimenticabile per l'atleta reatino che corona il suo sogno di vincere la Race Across Italy ed una maglia "pesante" di livello europeo in un colpo solo.



«Bravo Bianchett1 (si legge Bianchettone) e grazie a tutti gli Sponsor e alle persono che mi permettono di essere determinato nell'inseguire i miei obiettivi», le parole di Cristian Bianchetti.



Ora il recupero in previsione dei campionati europei 12 ore a cronometro il 7 giugno in Croazia.