Furlani domina anche nell'alto ai Tricolori Allievi: salta 2,16 miglior prestazione mondiale U18 del 2022

RIETI - Vola sul tetto del Mondo Mattia Furlani. Il talento della Studentesca Milardi non si ferma più e, dopo il titolo italiano Allievi nel salto in lungo (frantumato il record di Andrew Howe datato 2001: 7,87 contro il 7,61), diventa campione d'Italia anche nel salto in alto.

Sulla pedana di Milano supera l'asticella a 2,16 metri, misura che gli consegna il titolo tricolore e, soprattutto, lo pone ai vertici mondiali nella disciplina tra gli under 18. La prestazione odierna, infatti, è la migliore al mondo nel 2022 per un under 18. Un fine settimana da incorniciare per l'atleta rossoblu, che dopo lungo e alto, ha ottenuto anche un secondo posto nella staffetta 4x100: la squadra della Studentesca, formata da Samuele Ciglio, Luca Abadelli, Riccardo Caccamo e, per l'appunto, Furlani, ha chiuso al secondo posto dietro le Fiamme Gialle Simoni.