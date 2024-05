Amatrice Rieti-W3 Maccarese, ore decisive per stabilire la sede: in pole Monterotondo e Civita Castellana

RIETI - È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per lo spareggio-promozione tra Amatrice Rieti e W3 Maccarese, che metterà in palio la promozione diretta in serie D e l'accesso ai playoff per la perdente.

Nei due quartier generali da martedì inizieranno le grandi manovre: Aldo Gardini da una parte e Francesco Colantoni dall'altra dovranno preparare una sfida senza un domani sapendo di poter contare, entrambi, su due attaccanti come Daniel Rossi (32 gol in stagione) e Alessio Damiani (43 centri e capocannoniere del girone A) in grado di cambiare le sorti del match in qualsiasi momento. Sfide nella sfida, insomma, come quella tra le due tifoserie che attendono di sapere dove si giocherà questa partita, considerando che dovrà essere tenuta in considerazione una sede neutrale.

Le ipotesi

Al momento sembrano essere due le sedi plausibili e in grado di ospitare le due società con le rispettive tifoserie, restando più o meno a metà strada tra le due società: una è il 'Cecconi' di Monterotondo che si trova a 55 chilometri da Maccarese e 61 da Rieti, l'altra Civita Castellana (a 64 km da Maccarese e 67 dal capoluogo reatino).

Niente da fare per l'Olindo Galli di Tivoli, perché domenica il 1919 sfiderà il Riccione nello spareggio playout per restare in D, altrimenti sarebbe stata la soluzione ideale.

Alternative affascinanti

Più improbabili, ma non da escludere a priori, il rinnovatissimo stadio Tre Fontane oppure il Pio XII di Albano Laziale, se non addirittura il 'Francioni' di Latina. Non è percorribile invece la strada che porta a Castelnuovo di Porto, sulla Tiberina, dove c'è lo spettacolare stadio del Roma City, che a dispetto dei 2500 posti a sedere, attualmente è agibile solo per 200. Una decisione in merito, il Comitato Regionale Figc del Lazio la prenderà entro le prossimi 24/36 ore così da permettere sia alle due società, che alle rispettive tifoserie, di potersi organizzare.