Rieti, campionati regionali, le certezze per sei squadre reatine, ecco il nuovo format

RIETI - E' ufficiale: le prime vengono promosse, le ultime non vengono retrocesse. Queste le determinazioni del Comitato regionale Lazio della Figc. Quindi Poggio Mirteto giocherà in Promozione, Fiamignano in Prima, Santa Maria in Seconda. Mentre Amatrice resterà in Promozione, così come Casperia e Cittareale in Seconda. Queste erano le sei squadre sabine che al momento della cristallizzazione delle classifiche erano coinvolte o nel discorso promozione (prima classificata) o nel discorso retrocessione (ultima o ultime in classifica). Per ciò che concerne il format dei campionati, aumenta di un girone sia l'Eccellenza che la Promozione, che passano rispettivamente a 3 e a 5, mentre diminuisce di uno la Prima (da 9 a 8), infine la Seconda resta a 10 gironi.

Il comunicato del Cr Lazio

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio, riunitosi in data odierna, dopo aver preso atto delle determinazioni assunte dal Consiglio Federale e dal Consiglio Direttivo della Lnd, aventi per oggetto l’obbligo di disporre nel Campionato di Eccellenza 2019/2020 la retrocessione al Campionato di Promozione 2020/21 delle società classificatesi all’ultimo posto dei rispettivi gironi; aver rilevato che il Consiglio Federale ha espresso parere favorevole affinché, per i rimanenti campionati regionali, venga disposto, in via eccezionale, il blocco delle retrocessioni al termine della Stagione Sportiva 2019/20 con conseguente promozione al campionato superiore delle squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi; e aver altresì considerato che le linee guida per la formazione delle classifiche, disposte dal Comunicato Ufficiale n° 324 della Lega Nazionale Dilettanti devono essere recepite dai Comitati, ha ritenuto che sarà necessario procedere ad una modifica dell’articolazione dei campionati per la stagione Sportiva 2020/2021.

Il Consiglio Direttivo ha pertanto deliberato che: A) le classifiche cristallizzate e risultanti alla data odierna, andranno riformulate applicando i seguenti criteri: - Nel caso in cui tutte le squadre del rispettivo girone abbiano disputato lo stesso numero di incontri validi ai fini della classifica, la stessa verrà redatta applicando nell’ordine:

1) Maggior numero di punti conseguiti

2) Maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti (anche se incompleti)

3) Miglior differenza reti negli incontri diretti (anche se incompleti)

4) Miglior differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate (in caso di più di due squadre)

5) Miglior differenza reti (intero Campionato)

6) Maggior numero di reti attive (intero Campionato)

7) Sorteggio -

Nel caso in cui le squadre del rispettivo girone abbiano disputato un diverso numero di incontri validi ai fini della classifica, la stessa verrà redatta applicando nell’ordine

1) Miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate valide ai fini della classifica

2) maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti (anche se incompleti)

3) miglior differenza reti negli incontri diretti (anche se incompleti)

4) Miglior differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate (in caso di più di due squadre)

5) miglior quoziente differenza reti/gare disputate valide ai fini della classifica (intero Campionato)

6) miglior quoziente reti attive/gare disputate valide ai fini della classifica (intero Campionato)

7) sorteggio

B) Le società CYNTHIA 1920 S.R.L. e PONTINIA, classificatesi al 18° posto dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza 2019/2020 sono retrocesse al Campionato di Promozione 2020/2021

C) Le società classificatesi al primo posto di ciascun girone, nel rispetto dei criteri della formazione delle classifiche, sono promosse al Campionato di categoria superiore.

D) Non si effettuerà alcuna retrocessione ai campionati di categoria inferiore eccezion fatta per le squadre ritiratesi o escluse dalle relative competizioni.

Di articolare i campionati per la stagione 2020/2021 come di seguito:

ECCELLENZA 48 - 3 GIRONI DA 16 SQUADRE CIASCUNO

PROMOZIONE 80 - 5 GIRONI DA 16 SQUADRE CIASCUNO

PRIMA CATEGORIA 128 - 8 GIRONI DA 16 SQUADRE CIASCUNO

SECONDA CATEGORIA 160 - 10 GIRONI DA 16 SQUADRE CIASCUNO

UNDER 19 REGIONALE “A” 42 - 3 GIRONI DA 14 SQUADRE CIASCUNO

UNDER 19 REGIONALE “B” 70 - 5 GIRONI DA 14 SQUADRE CIASCUNO

ECCELLENZA UNDER 17, UNDER 16, UNDER 15, UNDER 14 42- 3 GIRONI DA 14 SQUADRE CIASCUNO

UNDER 17, UNDER 16, UNDER 15, UNDER 14 70 - 5 GIRONI DA 14 SQUADRE CIASCUNO

SERIE C1 C5 MASCHILE 28 - 2 GIRONI DA 14 SQUADRE CIASCUNO

SERIE C2 C5 MASCHILE 70 - 5 GIRONI DA 12 SQUADRE CIASCUNO

SERIE C C5 FEMMINILE - 16 GIRONE UNICO

JUNIORES C5 “A” 20 2 GIRONI DA 10 SQUADRE CIASCUNO

F) Di approvare i nuovi criteri per l’ammissione ai Campionati Regionali della Stagione Sportiva 2020/2021 in caso di vacanza di posti, che saranno resi noti con apposito Comunicato Ufficiale

