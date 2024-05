Venerdì 10 Maggio 2024, 11:44

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Contigliano hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per rimozione sigilli e furto di gas, un 38enne italiano, già noto alle forze dell’ordine.

I militari, dopo aver svolto indagini e accertamenti unitamente a personale specializzato della ditta fornitrice, hanno scoperto che il predetto aveva tolto i “piombi” al contatore del metano della sua abitazione e creato un allaccio abusivo.

Per lui sono scattate le manette e al termine delle