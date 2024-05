Sale l'attesa per lo spareggio promozione: l'Amatrice Rieti apre il botteghino. Tre i pullman in partenza

RIETI - In città cresce l'attesa per lo spareggio-promozione tra Amatrice Rieti e W3 Maccarese, in programma domenica 12 maggio alle 10,45 allo stadio Tre Fontane di Roma. La società ha messo a disposizione addirittura tre pullman per cercare di accontentare le tante richieste pervenute nelle ultime ore - che ha reso sold out i primi due torpedoni - e 'accompagnare' gratuitamente i tifosi amarantoceleste nella Capitale per una partita che vale la conquista della serie D.

Ma c'è di più. Sì, perché considerando che la vendita dei biglietti sul circuito telematico Go2 è 'blindata' dal fatto che non ci sarà possibilità di acquisto il giorno della partita, il club si è adoperato per garantire ai tifosi meno avvezzi agli acquisti online, aprendo il botteghino dello stadio 'Manlio Scopigno' nella giornata di sabato 11 maggio.

Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 infatti, personale preposto sarà a disposizione dei tifosi nel gabbiotto di Piazzale Veterani dello Sport per dare modo a tutti coloro che non hanno la possibilità di accedere al sito o chi non ha una stampante disponibile, di acquistare (in contanti) il tagliando d'ingresso alla tribuna riservata ai sostenitori amarantoceleste.

Il ritrovo per chi andrà in pullman è fissato per le 7,45 proprio nel piazzale dello stadio e la partenza intorno alle 8,30 insieme a tanti altri sostenitori che raggiungeranno il Tre Fontane con mezzi propri e che hanno deciso di accodarsi ai tre pullman per creare un lungo serpentone amarantoceleste che al ritorno potrebbe trasformarsi realmente in un carosello festante.