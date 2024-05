Oltre 100 studenti della Cirese al Ciuffelli scoprono il mondo del volo

RIETI - Una mattinata trascorsa tutta sulla pista dell’aeroporto “Ciuffelli” di Rieti, tra decolli di alianti, passaggi a bassa quota di aerei, lezioni pratiche e la voglia di scoprire il mondo del volo.

E’ quella vissuta venerdì 10 maggio dai 105 giovanissimi alunni della quinte classi della scuola elementare “Eugenio Cirese”, che, grazie all’iniziativa promossa da uno dei soci dell’Aero Club Rieti, Luca Ippoliti, si sono recati in visita al vicino aeroporto “Ciuffelli” dove, accompagnati dai rispettivi docenti, hanno potuto replicare – stavolta in presa diretta – quanto già appreso nel corso dell’incontro teorico svoltosi la scorsa settimana presso l’aula magna dell’istituto comprensivo “Angelo Maria Ricci”, quando a fare loro da ciceroni dell’aria erano stati in prima battuta il presidente dell’Aero Club Rieti, Enrico Bagnoli, il tecnico in servizio all’interno del “Ciuffelli” Marco Forcina e il socio del Club Roberto Passarani.

Grazie al supporto fornito dai soci del Club che opera all’interno dell’aeroporto, una volta giunti al “Ciuffelli” – divisi in gruppi e coccolati dal rinfresco offerto dall’Aero Club Rieti – gli alunni della “Cirese” hanno potuto quindi toccare direttamente con mano la cloche degli alianti schierati a bordo della pista dall’Aero Club Rieti, sedendo all’interno degli abitacoli, apprendendo correttamente la tecnica per indossare il paracadute d’emergenza e le prime, rudimentali nozioni sul variegato e complesso mondo del volo.

Un’esperienza che, per loro, ha rappresentato il primo battesimo dell’aria.