Terza: Città di Poggio Mirteto e Montorio chiudono in casa e pensano allo spareggio. Gare e arbitri

RIETI - Ultimo turno del campionato provinciale di Terza categoria. Un weekend a dir poco decisivo con il primo posto ancora da assegnare. Città di Poggio Mirteto e Montorio Romano si danno battaglia a distanza restando appaiate in classifica: se domenica dovessero rispettare i favori del pronostico nelle rispettive sfide, le due squadre si giocherebbero il primato con uno spareggio. I mirtensi ricevono domenica pomeriggio al Valletonda il Toffia Sport, mentre i romani ospitano la Pro Marcellina. La Spes Poggio Fidoni va in trasferta domani sul campo dello Sport Sabina per difendere la terza posizione. Stesso discorso per Stimigliano che vuole blindare il quarto posto sul campo della Maglianese. La Coresina fa visita al Real Monteleone Sabino, mentre la sfida che apre le danze sarà quella tra Capradosso e Città di Mentana, in campo domani alle 15.

Programma gare e arbitri (XXVI giornata)

Sabato 11 maggio ore 15

Capradosso – Città di Mentana

Arbitro: George Adrian Bejan di Rieti

Real Monteleone Sabino – Coresina

Arbitro: Marwa Allam di Rieti

ore 16

Sport Sabina – Spes Poggio Fidoni

Arbitro: Filippo Sciarra di Rieti

Domenica 12 maggio ore 11

Poggio Catino – Sporting Mdc Lisciano

Arbitro: Lorenzo Penta Educato di Rieti

ore 15

Città di Poggio Mirteto – Toffia Sport

Arbitro: Marco Reversi di Rieti

Montorio Romano – Pro Marcellina

Arbitro: Matteo De Iulis di Rieti

Maglianese – Stimigliano

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Classifica

Città di Poggio Mirteto 62

Montorio Romano 62

Spes Poggio Fidoni 52

Stimigliano 50

Coresina 48

Sporting Mdc Lisciano 47

Pro Marcellina 35

Maglianese 31

Toffia Sport 27

Poggio Catino 24

Città di Mentana 22

Real Monteleone Sabino 14

Capradosso 14

Sport Sabina 8