Poggio Mirteto, donna urtata da un treno alla stazione: ferita

RIETI - Incidente nella tarda serata di giovedì a Poggio Mirteto, alla stazione ferroviaria.

Una donna è stata investita e colpita, lievemente, da un treno, rimanendo ferita ad una gamba. Ancora in fase di accertamento e valutazione quanto accaduto, poco prima delle 22.30, lungo i binari della stazione di Poggio Mirteto Scalo, dove sono intervenuti carabinieri e 118. La donna, 50enne, è stata colpita ad una gamba riportando una lesione. Non è in pericolo di vita e si trova ricoverata presso l' ospedale Sant'Andrea di Roma