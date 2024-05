Sabato 11 Maggio 2024, 00:10

RIETI - È iniziata ieri nei 45 Comuni del Reatino chiamati al voto per le Amministrative la presentazione delle liste dei candidati sindaci e consiglieri in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. Oggi, entro le 12, si completerà il quadro, quindi la parola passerà alla commissione elettorale insediata in Comune a Rieti, che esamina liste e simboli per verificarne la regolarità e, di conseguenza, l’ammissibilità. A inizio settimana si procederà al sorteggio che assegnerà l’ordine numerico alle varie liste nei rispettivi Comuni.

La situazione. Aspettando il quadro definitivo, ieri ci sono state le prime presentazioni. A Poggio Mirteto, il Comune più grande tra quelli chiamati al voto, fino a ieri sera, le liste presentate sono state due: “Solidarietà e Progresso” che fa capo al sindaco uscente, Giancarlo Micarelli e quella dello sfidante Andrea Arcieri, “CambiaMenti”, ma con ogni probabilità oggi ne arriverà una terza. Nella vicina Montopoli, come annunciato, le liste presentate sono ben 4: quella che fa capo al sindaco uscente Andrea Fiori, quella di Ramona Gentili, quella di Francesca Domeniconi e quella di Goffredo Mezzanotte. A Magliano Sabina, sarà lotta a due tra il sindaco uscente Giulio Falcetta e lo sfidante Giovanni Montini. Tre liste a Poggio Catino, con il sindaco uscente Walter Ferzi che non si ricandida e che lascerà il posto a uno dei tre candidati alla carica di primo cittadino: Antonio Favetta, Paolo Lelli, Antonino Tomaselli. A Casperia le liste presentate sono due: quella che fa capo a Stefano Petrocchi (che il sindaco a Casperia lo ha già fatto) e che tra i suoi candidati annovera anche il sindaco uscente Marco Cossu e la lista dello sfidante Giancarlo Sileri, anch’esso già stato sullo scranno più alto del municipio e che tra i candidati porta con sé un altro ex sindaco, Gastone Bianchetti.

Le conferme. A Cantalupo c’è il sindaco uscente Paolo Rinalduzzi che tenta la rielezione per il terzo mandato contro lo sfidante Lamberto Bianchi. Lotta a due a Selci, con l’uscente Egisto Colamedici che se la vedrà con Francesca Persichelli, che a inizio mandato di Colamedici era vicesindaco prima di passare all’opposizione. Un altro sindaco che non si ricandiderà è quello di Forano, Marco Cortella: due qui i candidati, l’attuale vicesindaco Gian Luca Farina e l’ex parlamentare Oreste Pastorelli. A Montasola, il sindaco uscente, Vincenzo Leti, dovrà vedersela con la sfidante Paola Petrucci. A Vacone, due liste, quella del sindaco uscente Marino Capanna e quella dell’ex sindaco Renato Renzi. A Stimigliano, a ieri, la lista era una soltanto, quella che fa capo al sindaco Franco Gilardi, in lizza per il suo quarto mandato consecutivo. Anche a Toffia, ieri, c’era una sola lista, quella di Danilo Pezzotti, così come a Mompeo, con Michela Cortegiani e Roccantica con Alberto Sciarra. Si vedrà entro le 12 se saranno in compagnia magari di qualche sorpresa, come quella delle liste civetta, che già si segnalano a Pozzaglia, dove a ieri sera le liste presentate erano ben 5.