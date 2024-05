Giro d'Italia, Pogacar sempre più in rosa: c'è attesa nel Reatino. Transiterà a Leonessa, Posta e Borbona. Le chiusure

Giro d’Italia, è l’ora del tappone appenninico. E dell’atteso passaggio in provincia di Rieti: dal comune di Leonessa a quello di Borbona, passando per Posta, la corsa rosa percorrerà poco più di 30 chilometri in territorio laziale. Tappa relativamente breve e senza tratti pianeggianti, quella di domani (11 maggio). I corridori, con il super favorito Tadej Pogacar che ieri ha vinto la crono consolidando la maglia rosa, partiranno da Spoleto stamane alle 12.30 e, dopo aver scalato le salite di Rocca di Cerro (733 metri slm) e Forca Capistrello (1211), arriveranno a Leonessa tra le 14.28 e le 14.44. A quel punto i ciclisti si saranno lasciati alle spalle 58 chilometri e ne dovranno ancora percorrere 94.

Il traguardo volante

In via Crispi, alle porte del centro storico, sarà posto il primo dei due traguardi volanti di giornata (l’altro a Pietracamela, in provincia di Teramo). Uscendo da Leonessa, la corsa si dirigerà verso Albaneto (passaggio previsto tra le 14.42 e le 15), Posta (tra le 14.53 e le 15.12) e Borbona (tra le 15 e le 15.19), per poi salutare la provincia di Rieti in prossimità del Valico di Casale Bottone tra le 15.15 e le 15.35. Dopo il passaggio in Abruzzo, l’ottava tappa del Giro d’Italia passerà per Montereale, Capitignano (Intergiro), Croce Abbio (Gran premio della montagna), Aprati e Pietracamela per concludersi, dopo 152 chilometri, a Prati di Tivo, a quota 1450. Le strade interessate dalla corsa rosa saranno chiuse dalle 12 alle 15: la Salaria (dal km 112,700 al 112,300) e la 471 di Leonessa (dal km 15,500 al km 38,800).