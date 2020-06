Rieti, Bf Sport, il timone passa ad Andrea Cardinali: riconferme per ds, mister e buona parte della rosa, incognita Gudini

RIETI - Tra i dilettanti in Promozione lavora anche la Bf Sport per la seconda stagione nella categoria. Novità sul presidente: Giorgio Trevisani lascia il ruolo restando però in società come dirigente, al suo posto Andrea Cardinali che a giorni metterà le ultime firme, ad accompagnarlo sarà Matteo Zepponi che diventerà vice presidente. Poche le certezze ma si lavora su più aspetti.

«Stiamo lavorando su più fronti – afferma il futuro presidente Andrea Cardinali – Cercheremo di improntare una juniores che aiuterà a rimpolpare la prima squadra nei momenti di necessità. Per ciò che riguarda la prima squadra abbiamo confermato mister Rogai il direttore sportivo Di Loreto, al momento stiamo vedendo nuove figure per il tecnico in seconda e per il preparatore dei portieri».

E i giocatori?

«Rimarranno quasi tutti i ragazzi della precedente stagione, molti li stiamo chiamando altri li contatteremo a giorni. Stiamo lavorando per una squadra giovane e per una salvezza più tranquilla. Stiamo valutando anche se sfruttare ancora il Gudini per allenamenti e gare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA