Accademia Calcio Sabina, l'U15 campione regionale: «Orgogliosi anche del premio fair play». Foto

RIETI - Una stagione da incorniciare per l’U15 dell’Accademia Calcio Sabina, coronata con la vittoria del campionato regionale. Un successo unico per il territorio sabino coronato alla penultima giornata di campionato, dopo aver battuto 4-0 i pari età del Real Monterotondo.

La società sabina ha anche vinto il premio disciplina e può vantare in rosa il terzo marcatore del campionato (Rocco Sabuzi, autore di 31 gol da centrocampista). 23 vittorie su 26 gare per i ragazzi allenati dal Filippo Appeddu e Filippo Valentini. Un altro gran riconoscimento per la società sabina che non più tardi di un anno fa aveva ottenuto il titolo di “Scuola Calcio Elite”.

«La vittoria dell'Under 15 regionale è la dimostrazione che si possono ottenere risultati sportivi prestigiosi anche facendo calcio in modo diverso - spiega Samuele Luchetti, presidente dell’Accademia Calcio Sabina - un calcio fatto di valori e principi sani, dove educazione, formazione e crescita sono le fondamenta.

Il fatto che oltre al campionato la squadra ha ottenuto anche il premio fair play è la cosa che mi rende più orgoglioso, ed è la riprova di quello che ho detto».

La rosa e lo staff

Damiano Annibaldi, Michele Tomassetti, Emanuele Aceto, David Ubertini, Lorenzo Lattanzi, Matteo Bosnea, Sasha Pezza, Lorenzo Gai, Francesco Cucinotti, Valerio Latini, Matteo Colletti, Eodoardo Anzi Camilli, Gianmarco Grossi, Pietro Valentini, Simone Ciocioni, Francesco Arcangeli, Matteo Melotti, Riccardo Bevilacqua, Nicolas Urbanetti, Damiano Sabi, Tiziano Antonini, Matteo Colasanti, Riccardo Guida, Manuel Natalizi, Rocco Sabuzi, Manuel Glandarelli

Allenatori: Filippo Appeddu, Filippo Valentini

Dirigenti: Gaetano Cucinotti, Andrea Valentini, Cristian Gai, Massimiliano Glandarelli, Daniela Canu, Renzo Battella