L'Inter schianta il Frosinone (0-5), Lautaro torna al gol dopo due mesi: in rete anche Frattesi, Arnautovic, Buchanan e Thuram

Il Frosinone sbaglia troppo in fase offensiva, l’Inter ringrazia e ritrova i tre punti dopo le polemiche per l’inattesa (e clamorosa) sconfitta contro il Sassuolo. Segnano Frattesi, Arnautovic, Buchanan, Lautaro Martinez e Thuram. Il centrocampista si conferma il giocatore più utile di questa serie A. Non gioca molte volte dall’inizio, ma mette spesso la sua firma con lo sfizio anche dell’assist per il raddoppio dell’austriaco.

Frosinone sprecone

Il Frosinone avrebbe meritato molto di più, ma la squadra di Eusebio Di Francesco si schianta sulle parate di Sommer e sulla traversa, pecca di precisione in fase offensiva. Simone Inzaghi si affida nuovamente al turnover. Inserisce Bisseck al posto di Pavard e riconferma de Vrij in difesa (Acerbi è out) e Frattesi a centrocampo. Ma la vera sorpresa è Lautaro Martinez in panchina.

L'Inter dilaga

Accanto a Thuram gioca Arnautovic. Sommer si fa trovare pronto su una conclusione di Mazzitelli, ma i nerazzurri sorprendono il Frosinone quando Thuram mette in mezzo un bel pallone che Frattesi deve soltanto appoggiare in rete. I gialloblù non si arrendono tanto facilmente e impegnano Sommer con un gran tiro di Brescianini, per poi centrare la traversa con Cheddira a cinque minuti dall’intervallo.

Nella ripresa, nei primi 10’, i gialloblù sprecano troppe occasioni (Sommer para su Reinier e Cheddira, poi è Volpato a mandare sul fondo un bel diagonale) e vengono castigati dal raddoppio nerazzurro. Palla di Frattesi e gol di Arnautovic. L’ultimo assalto del Frosinone è il tiro di Brescianini che Carlos Augusto salva sulla linea. Poi è solo festa nerazzurra con le reti di Buchanan, Lautaro Martinez e Thuram.