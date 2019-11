ALTRE GARE, IX GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Berretti del Rieti va alla ricerca di un po’ di normalità dopo le travagliate settimane che l’hanno vista attrice non protagonista nelle tristi e rocambolesche vicende che hanno coinvolto la società amarantoceleste con la prima squadra e, a cascata, anche il settore giovanile nel caos.Domani alle 14.30 per la nona e ultima giornata del girone di andata la squadra allenata da Lorenzo Pezzotti, finalmente tornato a tempo pieno a guidare i suoi ragazzi, al Gudini sarà impegnata contro l’Arezzo (arbitro Matteo Antonucci di Frosinone assistito da Luca Angelucci e Vincenzo Ceraolo di Rieti).Una gara non semplice visto che i toscani sono terzi in classifica reduci tra una striscia positiva di tre vittorie (a Olbia e in casa nei derby contro Pistoiese e Pontedera); in casa Rieti però si respira finalmente un po’ di tranquillità essendo riusciti a preparare questa gara con la giusta continuità e con in pratica tutti gli elementi a disposizione, cosa non affatto scontata i questi ultimi tempi. L’obiettivo è fare una buona gara per poi sfruttare lo stop di due settimane nel migliore di modi serrando le fila in vista della prima giornata del girone di ritorno il 7 dicembre, quando gli amarantocelesti saranno di scena contro il Pontedera ultimo in classica, unica squadra con cui Esposito e compagni sono riusciti finora a fare bottino pieno vincendo 2 a 1 nell’esordio stagionale.«La squadra sta benone, ci siamo allenati bene in settimana e mi sembra che stiamo tornando tutti nei ranghi - commenta il tecnico reatino Lorenzo Pezzotti - Dobbiamo solo dare un po’ di continuità agli allenamenti: la sosta ci farà bene perché tra convocazioni in prima squadra, infortuni e altre vicissitudini in queste ultime settimane ci sono stati un po’ di problemi. Facciamo questa gara cercando di dare il massimo per poi cercare di prepararci al meglio sfruttando le due settimane di sosta».Carrarese-PistoiesePianese-SienaPontedera-TernanaViterbese-OlbiaViterbese 24Ternana19Arezzo 15Carrarese e Olbia 13Siena e Pistoiese 10Pianese 5Rieti 4Pontedera 2