ALTRE GARE, XV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Continua l’emergenza in casa Rieti che domani contro la Robur Siena avrà ancora una volta gli uomini contati. Per la quindicesima giornata del girone C del campionato Berretti, alle ore 14.30 al Gudini (arbitro Davide Nicotera di Aprilia assistito da Angelo Spoletini di Rieti e Andrea Scionti di Roma 1), il tecnico reatino Lorenzo Pezzotti, come già accaduto sabato scorso in occasione della trasferta a Terni, deve fare i conti con un infermeria piena a causa dell’influenza e di qualche piccolo infortuno e dovrà ancora una volta convocare qualche ragazzo dell’Under 17 che già da oggi si aggregherà al gruppo della Berretti.Una situazione complicata, contro una squadra reduce da due vittorie consecutive nei derby toscani contro Pistoiese e Arezzo, ma che alla fin non preoccupa più di tanto anche perché in questo ultimo frangente di stagione, in questo campionato non c’è retrocessione, l’obiettivo dell’allenatore è far giocare tutti e far fare minuti ed esperienza ai ragazzi quindi queste assenze possono servire anche a vedere gli Allievi che magari la prossima stagione potrebbero essere utili al progetto.«Siamo contati, dobbiamo fare di necessità virtù - commenta il tecnico reati o Pezzotti - Oggi farò allenare con me tre ragazzi del 2003 gli farò fare la rifinitura in modo da averli a disposizione domani. Sarà una partita difficile ma non avendo nulla da perdere i ragazzi possono giocare tranquilli cercando di mettere i pratica quello che proviamo durante la settimana. Il nostro è un percorso di crescita che mi auguro dia i suoi frutti in futuro».Arezzo-OlbiaCarrarese-TernanaPontedera-PistoieseViterbese-PianeseViterbese 37Ternana 32Carrarese 29Arezzo 26Siena 22Olbia 17Pistoiese 13Rieti 8Pianese 7Pontedera 6