RIETI - Il Rieti riparte dalla Sardegna con uno sguardo già alla prossima stagione. Dopo il turno di riposo che ha permesso al tecnico della Berretti amarantocelesti di recuperare molti dei giocatori indisponibili nell’ultima uscita casalinga per la sedicesima giornata di campionato ad Olbia (arbitro Mele di Sassari assistito da Fara di Oristano e Carbini di Olbia) alle 14.30 andrà in scena la terzultima giornata della stagione e senza l’assillo della retrocessione sarà l’occasione per far giocare chi ha giocato meno ma anche di fare qualche esperimento in vista della prossimo campionato.In Sardegna il Rieti trova una squadra in salute reduce da due vittorie di misura consecutive in casa con la Pistoiese e in trasferta con l’Arezzo ma soprattutto una formazione che all’andata al Gudini ha fatto vedere delle cose buonissime imponendosi per 4 a 2.Il Rieti dal canto suo, come detto, senza l’assillo del risultato, visto che il campionato Berretti con contempla retrocessioni, già da qualche settimana ha iniziato a dare minutaggio a tutti i ragazzi in rosa riuscendo pure a portare a casa oltre che decrete prestazioni qualche punto utile al morale la vittoria in trasferta a Pontedera nella prima giornata del girone di ritorno e i due pareggi casalinghi con Siena e Pianese.Nella gara di domani nell’intenzione del tecnico Lorenzo Pezzotti c’è anche l’obiettivo di vedere all’opera qualche giocatore degli Allievi che il prossimo anno potrebbe debuttare nel campionato Berretti.«La squadra si è allenata bene - commenta infatti il tecnico reatino - Stiamo guardando qualche ragazzo del 2003 per il prossimo anno. Sarà comunque una partita tosta perché loro all'andata mi hanno fatto una buona impressione».Pianese-PontederaPistoiese-ArezzoSiena-CarrareseTernana-ViterbeseViterbese 40Ternana 35Carrarese 29Arezzo 26Siena e Olbia 23Pistoiese 14Rieti 9Pianese e Pontedera 7