IL TABELLINO

Rieti

Siena

Arbitro

Reti

Note

ALTRI RISULTATI, XV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Il Rieti acciuffa il suo secondo pareggio casalingo (3-3), 14 giorni fa finì 1 a 1 contro la Pianese, al 91’ riuscendo a rimontare la Robur Siena dopo esser andata sotto per 3 a 1 in avvio di ripresa grazie a una doppietta di Marco Chiacchierini.Nella quindicesima giornata del girone C del campionato Berretti al Gudini gli amarantocelesti pareggiano 3 a 3 al termine di una gara sostanzialmente equilibrata ma che forse ai punti qualcosina in più hanno meritato gli ospiti soprattutto nel primo tempo quando hanno colpito due traverse. In ogni caso la partita è stata piacevole con le due formazioni ordinate e brave a sfruttare e capitalizzare al massimo le disattenzioni e gli errori degli avversari.Nei primi dieci minuti di gara leggera ma sterile supremazia della squadra allenata da Lorenzo Pezzotti che però ha un sussulto quando al 10’ il capitano dei senesi Alessandro Discepolo ruba palla a centrocampo e serve in profondità Francesco Mazzei che supera l’estremo difensore amarantoceleste Alessandro Buono con il pallone che però si infrange sulla traversa dopo aver rimbalzato all’altezza del dischetto di rigore. Passano 7 minuti e d è di nuovo il Siena ad essere pericoloso con Francesco Rimedio che raccoglie a pochi passi dalla linea di porta reatina un traversone che coglie impreparata la retroguardia amarsantoceleste ma il suo tiro è fiacco e non ha problemi ha bloccare a terra.Al 23’ rigore per gli ospiti per fallo di mano in area, sul dischetto va Rimedio che tira deciso alla sua sinistra ma Buono è bravo ad intuire e spingere in angolo. Sugli sviluppi del corner arriva però il gol del vantaggio bianconero con Andrea Gambassi bravo a raccogliere il cross dentro l’area di rigore amarantoceleste e in diagonale superare il portiere reatino.La gara si blocca con le due squadre che si fronteggiano a centrocampo fino al 35’ quando Paglino in scivolata ruba palla sulla trequarti avversaria e serve Manuel Parente che arriva fino al limite dell’aria avversaria da dove con un preciso rasoterra di sinistro batte l’incolpevole Tommaso Petrucci siglando la rete dell’1 a 1 che sarà il risultato del primo tempo in virtù di una bella parata del portiere reatino Buono al 43’ he manda sulla traversa il bel tiro di Daniele Hoxhaj da 25 metri.Nella ripresa il copione non cambia fino al 54’ quando l’esterno d’attacco del Siena Mazzei direttamente su un calcio di punizione, da quasi fondo campo, beffa il portiere reatino forse anche tratto d’inganno dal mancato intervento di un paio di giocatori toscani proprio a due passi dalla linea di porta.Al 57’ l’autore del gol del vantaggio senese Mazzei viene espulso per proteste ma sullo sviluppo dell’azione arriva addirittura la rete del 3 a 1 con Alessandro Discepolo bravo a finalizzare una rapida ripartenza di Matteo Borgognoni.Il Rieti prova a gettarsi nella metà campo avversaria senza però riuscire ad impensierire la retroguardia toscana che si difende ordinatamente nonostante l’inferiorità numerica e riuscendo anche a imbastire qualche azione di rimessa. Al 77’ su calcio d’angolo battuto egregiamente dal mancino Edoardo Paglino Marco Chiacchierini spizza di testa e trova l’incrocio sul palo lungo alla destra del portiere senese. A questo punto cresce il forcing dei padroni di casa senza però sfoghi concreti fino al 91’ quando su un calcio di punizione vicino al lato corto dell’area di rigore senese, sul fronte destro d’attacco reatino, ancora una volta il piede sinistro di Paglino mette in difficoltà la difesa schierata della Robur che si fa anticipare, come un quarto d’ora prima, dal centrale difensivo reatino Chiacchierini che di testa segna la personale doppietta e il gol del definitivo 3 a 3.: Buono, Cirillo, Brentegani, Magliozzi, Chiacchierini, Nallo, Nobile, Mingione, Paglino, Parente, Bonis All. Pezzotti. A disp. Ftoni, Bonifazi, Andreoni, Cammarota, Capaccio.: Petrucci, Gambassi, Seazzu, Gabrielli, Basilicata, Hoxhaj, Sestini, Rimedio, Mazzei, Discepolo, Ciravegna, All Argilli. A disp. Viti, Abazi, Busini, Chiti, Del Grosso, Polacchi, Cioni, Borgognoni, Arigo.: Nicotera di Aprilia (Spoletini di Rieti e Andrea Scionti di Roma 1): 24’ Gambassi (S), 35’ Parente (R), 54’ Mazzei (S), 58’ Discepolo (S), 77’ e 91’ Chiacchierini (R): 57’ espulso Mazzei (S)Arezzo-Olbia 0-0Carrarese-Ternana 0-2Pontedera-Pistoiese 3-3Viterbese-Pianese 4-0Viterbese 40Ternana 35Carrarese 29Arezzo 27Siena 23Olbia 21Pistoiese 14Rieti 9Pianese Pontedera