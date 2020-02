ALTRE GARE, XVII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Ultima uscita casalinga stagionale per la Berretti del Rieti domani alle 14.30 al Gudini contro la Pistoiese: se poi l’avventura dei colori amarantocelesti nel campionato nazionale giovanile riservato alle società di Lega Pro è destinato a continuare anche la prossima stagione non sarà il campo a deciderlo ma le sorti del sodalizio reatino in serie C.Domani andrà in scena la diciasettesima e penultima giornata di campionato (arbitro Andrea Sambuchi di Tivoli assistito da Vincenzo Ceraolo di Rieti e Victor Viziru di Roma 1) e sarà l’ultima partita che in questa stagione i ragazzi allenati da Lorenzo Pezzotti giocheranno davanti al proprio pubblico: una gara che non avendo nulla da dire per la classifica, non essendo contemplate retrocessioni, avrà come principale motivazione la voglia di dirsi arrivederci, ci si augura, nel migliore dei modi al termine di un percorso che quest’anno ha visto più alti che bassi, soprattutto per motivi extracalcistici legati alle turbolenze, al dire il vero ancora in atto, societarie.Reduce dalla bella prestazione seppur non vittoriosa in Sardegna della settimana scorsa contro l’Olbia la squadra capitanata da Valerio Bonis domani dovrà vedersela con una Pistoiese reduce da due pareggi consecutivi con Arezzo in casa e Pontedera in trasferta che l’hanno in pratica stabilizzata nella zona medio bassa della classifica fuori dalla zona playoff cui accederanno sicuramente la Viterbese, matematicamente prima in classifica, la Ternana e la Carrarese mentre per gli ultimi due posti disponibili sono in corsa tre squadre l’Arezzo, l’Olbia e il Siena raccolte nel fazzoletto di tre punti.Il tecnico amarantoceleste per l’ultima uscita tra le mura amiche recupera diversi infortunati ma come ormai abitudine in quest’ultimo frangente di stagione nel corso della gara darà come sempre spazio anche a giocatori che hanno avuto meno spazio: «I ragazzi stanno bene - commenta Pezzotti - In settimana si sono allenati come sempre con grande professionalità e giocando l’ultima partita in casa hanno intenzione di fare bella figura».Carrarese-OlbiaPianese-TernanaPontedera-ArezzoViterbese-SienaViterbese 43Ternana 35Carrarese 30Arezzo 27Olbia 26Siena 24Pistoiese 15Pianese 10Rieti 9Pontedera 7