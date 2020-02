RIETI - Il Rieti si congeda dal Gudini per questa campionato Berretti con un buon pareggio per 2 a 2 contro la Pistoiese con la speranza che questo sia solo un arrivederci e non un addio.



Nella diciassettesima e penultima giornata del campionato Berretti la squadra allenata da Lorenzo Pezzotti ha ospitato per l’ultima gara davanti al proprio pubblico gli arancioni toscani per un’incontro che nulla aveva da dire ai fini di una classifica che in quest’ultimo scorcio di stagione deve solo decidere le ultime due squadre che accederanno ai playoff oltre a Viterbese, Ternana e Carrarese e con l’Arezzo che giocherà questa giornata sabato prossimo in casa del Pontedera ultimo in classifica che potrebbe ipotecare il passaggio del turno con una giornata di anticipo in caso di successo.

Il Rieti con questo pareggio, maturato anche questa volta nei minuti di recupero dopo essere stato in vantaggio praticamente per tutta la gara, agguanta il terzultimo posto occupato momentaneamente dalla Pianese che questo sabato non ha giocato e scenderà in campo anch’essa la settimana prossima contro la Ternana seconda in classifica.

Un piazzamento che non serve a nulla considerando che la partecipazione al prossimo campionato Berretti è legato alla permanenza in serie C della prima squadra anche se i progressi mostrati dai ragazzi di Pezzotti in caso mantenimento della categoria può essere un buon punto di partenza.

IL MATCH

La gara contro la Pistoiese è stata caratterizzata da una partenza brillante dei padroni di casa che al 25’ del primo tempo si sono portati sul 2 a 0 grazie alle reti di al 9’ di Valerio Bonis e di al 23’ di del difensore Leonardo Santini , la Pistoiese dopo lo sbandamento iniziale ha preso le redini del gioco accorciando al 26’ con il fantasista Soldi Lakti, forse meritando anche di andare al riposo sul pareggio. Al rientro in campo Pezzotti cambia modulo per cercare di sfruttare le ripartenze: il Rieti si difende ordinatamente senza mai rischiare nulla e per ben tre volte riesce a rendersi pericolo in contropiede senza però riuscire ad affondare il colpo e come spesso succede a questo gioco al 95’ arriva la beffa con la rete del esterno difensivo toscano Christian Ussia che sancisce il definitivo 2 a 2.

I COMMENTI

«Mi spiace che per l’ennesima volta abbiamo visto sfuggire la vittoria nei secondi finali - commenta il tecnico Pezzotti - Per quanto fatto vedere durante tutto l’arco della gara probabilmente avremmo meritato l’intera posta in palio perché nella ripresa non siamo stati capaci di sfruttare due o tre belle ripartenze. Sono comunque soddisfatto della crescita continua dei ragazzi che in questo girone di ritorno hanno sempre dato l’impressione di potersela giocare con tutti ad armi pari e questo fa piacere. Adesso cerchiamo di capire cosa ci riserverà il futuro».

IL TABELLINO

Rieti: Rosati (46’ Ftoni), Cirillo, Brentegani, Magliozzi, Santini, Nallo, Cammarota (52’ Mingione), Esposito, Paglino 52’ (Tripoli), Parente (69’ Zagaria), Bonis ( 61’ Chiacchiarini). All. Pezzotti A disp. De Iannon, Capaccio, Buono, Chifari.

Pistoiese: Leggero, Porcelli (57’ Fosci), Ossia, Maglio, Orpelli (46’ Rossi), Cappellini, Romani, Tramacere ( 30’ Di Clemente), Fambrini (46’ Bonavolta), Lakti (75’ Iacopini), Baggiani All. Pascali A disp. Serra Taverno, Del Moro, Campionini, Ortù.

Arbitro: Sambuchi di Tivoli (Ceraolo di Rieti e Viziru di Roma 1)

Reti: 9’ Bonis e 23’ Santini (R), 26’ Lakti e 95’ Ussia (P)

ALTRI RISULTATI, XVII GIORNATA

Carrarese-Olbia 2-1

Pianese-Ternana sabato prossimo

Pontedera-Arezzo sabato prossimo

Viterbese-Siena 2-1

CLASSIFICA

Viterbese 46

Ternana 35

Carrarese 33

Arezzo 27

Olbia 26

Siena 24

Pistoiese 16

Pianese e Rieti10

Pontedera 7

