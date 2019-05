© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un pomeriggio di festa per la Rieti del futsal. Il laterale reatino classe 1995 Alessio Martinelli, ex Real Rieti, ha ottenuto la promozione dalla serie B alla serie A2, con i viterbesi dell'Active Network. Al PalaCus, la squadra allenata da David Ceppi (ex Real Rieti), ha difeso l'1-0 ottenuto in trasferta all'andata, pareggiando 3-3 al PalaCus. Insieme ad Alessio Martinelli, a festeggiare anche un altro ex Real, il centrale Trinidade Davī:«È stata una partita difficile e sofferta - racconta proprio Alessio - è stata una stagione fantastica da parte di tutta la squadra, coronata da questa promozione. Ce lo siamo meritato, siamo una grande famiglia, tutti i sacrifici fatti da inizio stagione sono stati ripagati. Una dedica? Va a tutta la squadra che ha lottato ogni partita per consegnare alla società questo traguardo storico».Una grande gioia per il reatino, autore di una stagione positiva culminata appunto con la sua prima promozione in carriera. La trafila nel settore giovanile del Real Rieti, poi altre esperienze lontano da casa con Olimpus e, ora, proprio con l'Active, con la quale è arrivata una grandissima gioia.