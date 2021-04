12 Aprile 2021

di MARCO GIULIANELLI

(Lettura 2 minuti)







VITERBO - L'Active Network è ai play-off. E' bastato un pareggio sul campo della Lazio alla truppa di mister David ceppi per festeggiare, ufficialmente, l'ingresso nella poule promozione del campionato di serie A2 di calcio a 5. Nel penultimo turno della stagione regolare, i neroarancio hanno pareggiato 2-2 contro la Lazio, al termine di una rincorsa che ha visto impattare Viterbo proprio negli ultimi secondi. Primo tempo che si chiude sull'1-0 per i locali bravi a colpire con Dell'Ariccia un minuto dopo l'avvio del match. Più movimentato il secondo tempo, con i laziali che partono di nuovo forte trovando la rete del raddoppio sempre con Dell'Ariccia. Ma l'Active Network c'è e lo dimostra prima con Davì che a metà tempo accorcia le distanze; mentre a13" dalla fine ci pensa Lamedica a dare ai suoi il punto che vale i play-off. «Con grande soddisfazione e anche un po' di emozione - dice mister David Ceppi - abbiamo raggiunto un traguardo, che fino a tre anni fa era impensabile. Cercheremo di onorare anche questa nuova esperienza con grande responsabilità e con le caratteristiche che ci hanno definito in queste stagioni, ma oggi, possiamo dire di averne fatta di strada e sono orgoglioso di questo percorso». La truppa viterbese chiuderà la stagione regolare sabato 24 aprile, in casa contro la Roma.

Ss Lazio: Dionisi, Hamazawa, Flores, Giulii Capponi, Tubau, Di Giacinto, Ruzzier, Dell'Ariccia, Pantano, Niceforo, Tarenzi, Pompei. All.: Mannino

Active Network: Ercoli, Sachet, Davì, Curri, Lamedica, Feliziani, Mora, Claro, Lepadatu, Piccioni, Macchioni, Thinthawon. All.: Ceppi

Marcatori: 1'06'' pt Dell'Ariccia (L), 1'10'' st Dell'Ariccia (L), 10'57'' Davì (A), 19'47'' Lamedica (A)