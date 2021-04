10 Aprile 2021

di MARCO GIULIANELLI

(Lettura 2 minuti)







«Entrambe le squadre si giocano tutto». Dopo la lunga pausa, per l'Active network è arrivato il momento di prendere di petto il rush finale del campionato di serie A2 di calcio a 5. Due gare, quelle che mancano alla fine della stagione regolare, in cui il team di mister David Ceppi si giocherà il tutto per tutto, per entrare di diritto nei prossimi play-off. Con le ultime vittorie ottenute la formazione della città dei papi si è insediata al terzo posto. E stasera, di fatto, ci sarà il primo match point: l'appuntamento è per le 20 nella capitale, sul campo della Ss Lazio. «Mi aspetto un match difficile - ha detto in settimana il baby viterbese, Lorenzo Macchioni - ci troveremo di fronte un avversario che non mollerà. In queste ultime gare entrambe ci giocheremo molto del nostro futuro: noi in ottica play-off, loro per centrare la permanenza in categoria. Per vincere - ha proseguito - dovremo affidarci allo spirito di gruppo ed essere, come abbiamo spesso dimostrato, tutti uniti. Abbiamo sfruttato al massimo queste due settimane di sosta, allenandoci con costanza e a ritmi altissimi - ha concluso - mancano solo due gare e sarebbe illogico mollare sul più bello».

Turno di stop, invece, per il Real Fabrica che nel campionato di serie B avrebbe dovuto ospitare al palaTevere lo Sporting Hornets: «La partita di sabato 10 - si legge in una nota della società - è stata rinviata a data da destinarsi, visto che sono stati accertati 5 casi di positività al Covid nel gruppo squadra della formazione ospite».