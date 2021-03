L'Active Network passa anche sul campo della Mirafin, e ora i play-off sono più vicini

L’Active batte la Mirafin e fa un passo deciso verso i play-off. Nel recupero del dodicesimo turno del campionato di serie A2 di futsal, i ragazzi viterbesi di mister David Ceppi hanno sbancato il palaTorrino per 7-1 al termine di una gara praticamente mai in discussione.

Neroarancio che partono col piede giusto e poco dopo l’avvio trovano il vantaggio con Lamedica, al 7’ pareggia Galati per i padroni di casa, ma ci pensa La Bella a riportare avanti gli ospiti al 10’. Si va al riposo con Viterbo in vantaggio, e al ritorno in campo la musica non cambia. L’Active Network spinge sull’acceleratore e dilaga: subito a segno Curri, poi Davi al 12’ mette a segno la rete del 4-1. A 5' dal termine arriva la marcatura di Cesar e quindi Curri e La Medica fanno doppietta fissando il punteggio sul 7-1.

Una affermazione importante per i viterbesi che con questi tre punti consolidano il terzo posto in classifica e vedono da più vicino un posto nella seconda fase.

MIRAFIN: Molitierno, Bellaver, Paulinho, Galati, Evandro, Castellana, Golino, Moreira, Vernaglia, Pelezinho, Mazzaroppi, Ambrogi. All.: Mirra

ACTIVE NETWORK: Bellobuono, Sachet, Davì, Curri, Lamedica, Feliziani, Claro, Lepadatu, Piccioni, Macchioni, La Bella, Thinthawon. All.: Ceppi

Reti: 1'56'' p.t. Lamedica (A), 7'09'' Galati (M), 9'26'' La Bella (A), 2'50'' s.t. Curri (A), 11'27'' Davì (A), 14'27'' Sachet (A), 18'16'' Curri (A), 19'45'' Lamedica (A)

