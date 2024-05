La Sebastiani si gode la meritata semifinale. Rossi: «Grandissima personalità». Primo match point per Bologna

RIETI - Una grande serata per la Real Sebastiani Rieti che può festeggiare uno storico passaggio alle semifinali Playoff di A2 da neopromossa. PalaFlaminio di Rimini sbancato in gara 3 per 64-77 e tanta soddisfazione per coach Alessandro Rossi per la serie chiusa 3-0. Jazz Johnson ricambia con 28 punti i fischi ingenerosi dei tifosi di Rimini, Italiano dà la spallata decisiva dopo gli insulti del tifo riminese e Rieti aspetta Bologna o Treviglio in semifinale.

Le dichiarazioni post-gara

«Non posso non fare i complimenti a Rimini per la stagione – dice coach Alessandro Rossi – i tanti risultati di grande rilievo rendono ancora più importante il passaggio del turno per il valore della squadra che affrontavamo. Nella serie tutte e due le squadre hanno profuso un grande sforzo. Rimini ha avuto i suoi problemi fisici ma non ha mai mollato. Complimenti a tutte e due le squadre per quanto messo in campo. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo avuto un ottimo piglio, solidi in difesa che purtroppo non convertita bene a rimbalzo, abbiamo sofferto indubbiamente ma nel terzo quarto quando abbiamo messo tiri aperti che nel primo tempo non erano entrati abbiamo preso il controllo della gara.

Sentivamo di poterla portare a termine. Abbiamo risposto con un’altra prova di grandissima personalità. Siamo contentissimi di aver regalato questa gioia ai tifosi, dobbiamo sempre dimostrare di meritarci questo sostegno. Speriamo di riconvertire questo entusiasmo sia in casa che fuori casa anche in semifinale».

Dall’infermeria arrivano rassicurazioni sulle condizioni di Alvise Sarto: l’esterno amarantoceleste sarà fuori dai 7 ai 10 giorni a causa di un edema osseo per un trauma al piede subito in gara 1. Dovrebbe dunque tornare per la semifinale playoff che comincerà sabato 18 maggio: in caso di vittoria della Fortitudo Bologna, il primo atto della serie sarà al PalaDozza; se Treviglio dovesse riuscire a rimontare il 2-0 dei bolognesi vincendo la serie, si comincerà al PalaSojourner.