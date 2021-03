16 Marzo 2021

di MARCO GIULIANELLI

Tutto rimandato. Si è concluso con un pari il recupero del quinto turno di serie A2 di futsal per l'active Network. Al palaCus, contro i cagliaritani del 360 GG è finita 3-3, al termine di una gara decisamente equilibrata. Un match di buonissima qualità, che ha visto entrambe le squadre provare a centrare la vittoria, vista anche l'importanza della posta messa in palio da un incontro che rappresentava, a tutti gli effetti, un autentico spareggio play-off. E sono i ragazzi di mister David Ceppi i primi a trovare la via della rete: ci pensa Sachet al quarto minuto di gioco a dare il vantaggio ai suoi. Gli ospiti, però, non demordono e in due minuti, tra il 16esimo e il 17esimo riescono a trovare dapprima il pari e poi la rete del vantaggio. Lì c'è la reazione dei neroarancio di casa che a meno di un minuto dal riposo agguantano il pari grazie a Piccioni. Si va così negli spogliatoi sul 2-2. Al rientro il match non cambia, le squadre provano ripetutamente a trovare la via della rete. A riuscirci dopo sei minuti di gioco sono ancora i sardi con Braga che dà al 360 GG il nuovo vantaggio. Viterbo c'è e lo conferma poco dopo ancora con Piccioni che sigla il nuovo pari. Finisce 3-3. Un pari che lascia ancora tutto aperto. Con questo punto le due squadre si mantengono al quarto posto in coabitazione con 30 punti all'attivo, uno in meno della Roma terza. Ora, però, per l'Active non bisognerà più sbagliare nelle ultime quattro partite che rimangono prima della fine della stagione regolare.

360 GG: Setzu, Mura, Jesùs Murga, Serpa, Alan, Matza, Murroni, Recasens, Siddi, Braga, Hurtado, Filò. All.: Podda

Active Network: Bellobuono, Sachet, Davì, Curri, Lamedica, Feliziani, Claro, Lepadatu, Piccioni, Macchioni, La Bella, Thinthawon. All.: Ceppi