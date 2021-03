14 Marzo 2021

di MARCO GIULIANELLI

(Lettura 2 minuti)







Semaforo verde Active Network. Stop Real Fabrica. Una vittoria e una sconfitta hanno contraddistinto il sabato in campo per le due rappresentanti viterbesi nel futsal nazionale

Qui Viterbo. Sorride ancora una volta la Sardegna alla truppa neroarancio di mister David Ceppi che nel diciannovesimo turno di serie A2 ha sbancato il campo del Monastir Kosmoto con il finale di 3-6. Gara senza storia, con i viterbesi che hanno condotto d'autorità le danze sin dal primo istante di gioco. Pronti via ed è la truppa ospite a menare le danze, e dopo tre minuti e poco più di gioco arriva il vantaggio firmato da Cesar Sachet. A cavallo del sesto minuto ci pensa La bella, con una doppietta, a spingere i suoi sullo 0-3 che poi diventerà 0-4 appena due minuti dopo con la rete di Bellobuono. Strada in discesa per l'Active che chiude avanti, e senza problemi, il primo tempo. Al rientro i sardi provano a tornare sotto con una buona reazione, ma Viterbo tiene e chiude i conti con Sachet e Davì. Arrivano così tre punti fondamentali per la corsa ai playoff dei viterbesi che già martedì alle 16,30, torneranno in campo, nel recupero del quinto turno che non si giocò a novembre, sempre in Sardegna, contro il 360 GG per quello che sarà a tutti gli effetti uno spareggio play-off.

Monastir Kosmoto: Putzulu, Mattana, Bigi, Bringas, Rocha, Maxia, Leclercq, Bruno Henrique, Ugas, Mereu, Sau, Massa. All.: Serra

Active Network: Bellobuono, Davì, Sachet, Curri, Lamedica, Ercoli, Feliziani, Claro, Lepadatu, Macchioni, La Bella. All.: Ceppi

Qui Fabrica di Roma. Niente da fare, invece, per un Real acciaccato e con qualche defezione di troppo che, dopo tre risultati utili consecutivi, ha lasciato strada, nella capitale, all' History Roma 3Z che si è imposto per 5-2. Un risultato che non cambia la classifica dei cimini che possono contare sempre su un ampio margine sulla zona retrocessione. Oggi un po' di riposo, poi domani tutti di nuovo in campo per preparare la grande sfida contro la capoclasse Fortitudo Pomezia. Per il Real reti di Cavalli e Santomassimo.