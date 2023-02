Rieti, appuntamento giovedì 23 per la rassegna "Book's and Cocktails"

RIETI - Ancora un appuntamento, giovedì 23 febbraio, a cura della Associazione Krisalidea, con la rassegna di aperitivi culturali "Book's and Cocktails" 2022/2023, a Rieti.

Giovedì 23 febbraio, alle 20, a Le Tre Porte, in via della Verdura 21/25, a rieti, l'appuntamento è con "Io sono come un albero". "Essere albero è segno di forza, di adattamento e di crescita - sottolineano gli organizzatori. - Il nostro corpo è come un albero, i nostri piedi le radici, le nostre gambe il tronco e le nostre braccia i rami. L'albero dentro di me cresce e germoglia. Assicura nutrimento e conforto e legami".

Il costo è di 12 euro, comprensivo di aperitivo. Per informazioni e prenotazioni: tel: 320/6061501; e-mail: associazionekrisalidea@gmail.com.