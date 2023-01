Rieti, il libro dell'incontro per "Book's and Cocktails" è "Specchio delle mie brame" di Maura Gancitano

RIETI - Quarto appuntamento con l'Associazione Krisalidea per la rassegna di aperitivi culturali "Book's and Cocktails" 2022/2023.

Giovedì 19 gennaio alle 20, presso Le Tre Porte, in via della Verdura 21/25 a Rieti, il libro da cui si svilupperà il dibattito è "Specchio delle mie brame" di Maura Gancitano.

"Quando ci domandiamo cosa sia la bellezza - spiegano gli organizzatori in una nota - tante risposte si fanno spazio in mente, sovrapposte l'una all'altra in un brusio che è difficile da silenziare. Tra tante domande un punto fermo c'è: ha a che fare con i pensieri che fabbrichiamo su noi stessi mentre siamo intenti a guardarci e guardare gli altri. Siamo allo specchio e contemporaneamente siamo dentro lo specchio. Ed è solo uno dei tanti volti di un concetto antico quanto l'umanità che necessita di uno sguardo consapevole e franco per essere maneggiato con cura ed evitare di ferire".