Terracina book festival, una giornata con i libri per l'edizione autunnale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edizione autunnale per il Terracina Book Festival: l’appuntamento è per domani, sabato 23 novembre, con una giornata interamente dedicata ai libri, alla cultura «e alle nostre radici, siano esse quelle filosofiche, quelle economiche, quelle storiche o semplicemente quelle legate ai luoghi della nostra memoria» come spiega l’organizzatore Massimo Lerose. Con Andrea Giannasi, altro organizzatore del Festival, hanno deciso di regalare alla città un nuovo appuntamento culturale nella Sala Conferenze dell’ex tribunale.Si comincerà la mattina alle 9.45 con il segretario Ugl Francesco Paolo Capone parlando di economia attraverso il suo libro “#Populeconomy. L’economia per le persone e non per le élites finanziarie”; alle 11, Marcello Veneziani racconterà la filosofia alla base della sua “Nostalgia degli dei”. Incontri moderati da Simone Ciani.Alle 16 presentazione de “Le radici di Terracina”, 18 scrittori raccontano la tragedia del 29 ottobre 2018. Gli autori ne parleranno con Daniele Vogrig. Alle 17 sarà la volta di Ercole Bersani e del suo romanzo storico “Appia Inferior – un taglio di vita”, dialogo con Giuseppe Musilli. Concluderà la giornata l’incontro con la giornalista Laura Tangherlini che illustrerà il progetto di beneficenza che parte dal suo ultimo libro “Matrimonio siriano, un nuovo viaggio” parlandone con Valerio Golfieri.