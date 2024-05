La Centrale del latte di Rieti presenta un nuovo progetto per la scuola: il quiz in onda su Rtr

RIETI - La Centrale del Latte di Rieti, presenta una nuova iniziativa dedicata al percorso formativo scolastico: si tratta del gioco quiz “La sfida vincano i migliori” che entra direttamente nelle aule delle scuole presenti nell’intera provincia Reatina.

Il progetto nasce da un’idea di Pascal Saccone, conduttrice del gioco che, attraverso domande ad eliminazione su argomenti di cultura generale scelti dagli stessi studenti ed ulteriori argomenti inerenti “il mondo del latte e dei suoi derivati, premierà i vincitori di ogni sfida.

Partecipano al nuovo gioco quiz i seguenti Istituti: Pellegrini Cislaghi Marconi - Sacchetti Sassetti con I, II, III media della sezione C, I B e III A, B, C, Istituto Forum Novum di Torri in Sabina con il plesso di Vescovio con le classi I e II A, I e II B, ed infine l’ Istituto Basilio Sisti con le seconde medie di tutte le sezioni dalla A alla F.

I concorrenti partecipanti al quiz sono circa 300.

Oltre al progetto delle visite didattiche che hanno portato negli anni, migliaia di studenti all’interno dello storico Caseificio, la Centrale del Latte ha realizzato molte altre iniziative rivolte al mondo scolastico come il Laboratorio della Milk Paint e delle Fantasy Ricette, nonché l’apprezzatissimo spettacolo socio-pedagogico presso il Teatro Vespasiano.

La Clar oggi entra nelle scuole attraverso il gioco, che oltre a stimolare la curiosità e l’interesse degli studenti su tanti argomenti di attualità, li aiuterà a prendere conoscenza e coscienza del valore rappresentato della filiera corta, dell’economia circolare, nonché delle varie fasi di trasformazione e lavorazione del latte e dei prodotti caseari.

«Sono entusiasta di questo nuovo progetto realizzato in sinergia con l’Ufficio Scolastico provinciale e con gli Istituti scolastici di Rieti e provincia – ha dichiarato il Presidente della C.La.R. Marco Lorenzoni – ritengo che la formazione scolastica debba offrire, nell’ambito delle diverse competenze, l’opportunità di arricchire il bagaglio di conoscenze personali di ogni studente. Un arricchimento questo che aiuterà i giovani nel realizzare le proprie aspirazioni». Il Presidente ha concluso augurando a tutti i partecipanti di dare oggi il meglio di sé stessi, per poter trasformare in futuro, i propri sogni in realtà.

Il quiz, in diverse puntate, andrà in onda sull’emittente provinciale Rtr, a partire dal 6 maggio alle 20, in replica il giorno dopo alle 15.