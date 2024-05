Terza: Città di Poggio Mirteto espugna Stimigliano fra mille tensioni. Verso lo spareggio col Montorio. Risultati e marcatori

RIETI - Dopo la penultima giornata, tutto resta in bilico nel campionato provinciale di Terza categoria. Sarà decisivo l’ultimo turno per stabilire chi vincerà il campionato tra Montorio Romano e Città di Poggio Mirteto, ancora appaiate in vetta alla classifica e con l’ipotesi spareggio che si fa sempre più concreta.

Nel fine settimana i mirtensi hanno espugnato 2-1 lo Stadio dei Pini di Stimigliano al termine di un match acceso e carico di tensione, sia in campo che sugli spalti: dopo un finale incandescente, a spuntarla è stata la squadra di mister Bruno Valentini che mantiene così la testa della classifica.

Montorio Romano risponde con il netto 6-1 sul campo del Città di Mentana. La Spes Poggio Fidoni non perdona e con il 7-0 rifilato al Real Monteleone Sabino si riprende la terza posizione in classifica, scavalcando Stimigliano. Pioggia di gol nel match tra Coresina e Poggio Catino: il 9-2 finale permette ai padroni di casa di mantenere la quinta posizione e di avvicinarsi al quarto posto. Poker dello Sporting Mdc Lisciano ai danni della Maglianese (4-1). Toffia e Capradosso si dividono la posta in palio (2-2), mentre la Pro Marcellina condanna lo Sport Sabina all’ultima posizione (5-0).

Domenica Città di Poggio Mirteto e Montorio Romano giocheranno in casa, ospitando Toffia e Pro Marcellina: dovessero rispettare i favori del pronostico, le due squadre in vetta alla classifica si ritroverebbero una di fronte all’altra su campo neutro per lo spareggio che deciderebbe una stagione.

Risultati e marcatori (XXV giornata)

Stimigliano – Città di Poggio Mirteto 1-2

Impenna (S), Fabbrini, Filippi (P)

Città di Mentana – Montorio Romano 1-6

Milani, Tancredi, Sgreccia, Sgreccia, Sgreccia, Sgreccia (MR), Grosso (CM)

Spes Poggio Fidoni – Real Monteleone Sabino 7-0

Simeoni, Simeoni, Rossi, Rossi, Caprioli, Caprioli, Cingolani

Coresina – Poggio Catino 9-2

Ceccarelli, Ceccarelli, Ceccarelli, Baginka, Tomassetti, Keenan, Valzecchi, Ussarini, Meloni (C), Autizi, Gioia (P)

Sporting Mdc Lisciano – Maglianese 4-1

Passi, Passi, Mattei, Duarte (S), Diallo (M)

Toffia Sport – Capradosso 2-2

Tranquilli, Tranquilli (T), Tomassetti, Tomassetti (C)

Pro Marcellina – Sport Sabina 5-0

Galluzzi, Galluzzi, Galluzzi, Galluzzi, Palamides

Classifica

Città di Poggio Mirteto 62

Montorio Romano 62

Spes Poggio Fidoni 52

Stimigliano 50

Coresina 48

Sporting Mdc Lisciano 47

Pro Marcellina 35

Maglianese 31

Toffia Sport 27

Poggio Catino 24

Città di Mentana 22

Real Monteleone Sabino 14

Capradosso 14

Sport Sabina 8