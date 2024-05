Npc non cambia rotta e va sotto 2-0 con Cassino. Ponticiello: «Amareggiati, dovremo fare qualcosa in più»

RIETI - Agonia senza fine per la Npc Rieti, che perde anche gara 2 e va sotto 2-0 nella serie con la Virtus Cassino. Giovedì al PalaSojourner, la squadra di Auletta può chiudere i conti, difficile, ma di certo non impossibile per Rieti pensare di riaprire la serie dopo due prove indecorose in questi playout. Anche in gara 2, la formazione di Ponticiello commette gli stessi identici errori di gara 1, Rieti parte male e Cassino indirizza subito la partita. Dunque squadra con le spalle al muro e tifosi sfiduciati, perché nel momento in cui serviva una risposta la Npc è rimasta a guardare una Cassino che si prende meritatamente anche gara 2.

Il coach Ponticiello ha commentato così la partita: «Una gara 2 che ci lascia tanto amaro in bocca, perché il match ci è sfuggito di mano per delle iniziative totalmente fuori ritmo di Gay e Dincic, negli ultimi 5’ di partita. Complimenti a loro, ma possiamo fare quel qualcosa in più che ci porti ad allungare la serie e giocarcela fino in fondo».